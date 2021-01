Montegiorgio ormai prigioniero del Covid: salgono a sette le partite rinviate

MONTEGIORGIO Settimo rinvio per il Montegiorgio, rimandata anche la gara del prossimo 3 febbraio contro il Fiuggi. Una situazione complicata per la società rossoblù, che al momento si trova a dover recuperare sei partite di campionato. Il primo a saltare fu quello relativo alla nono turno per i casi di positività nella Recanatese, avversaria di giornata. I rossoblù tornarono quindi in campo all’Epifania, vincendo a Tolentino, ma già dal giorno dopo iniziarono i primi casi di contagi tra i ragazzi di Mengo. Nel giro di poche ore scoppiò un vero e proprio focolaio che coinvolse dieci giocatori e un membro dello staff. Da quel momento in poi il Montegiorgio non ha più giocato, saltando la sfida interna contro il Real Giulianova, il derby contro il Porto Sant’Elpidio e i successivi incontri con Pineto, Rieti e appunto Atletico Fiuggi. La compagine rossoblù, che è tornata ad allenarsi seppure in formazione ridotta, si augura che la situazione torni presto alla normalità. Alcuni giocatori in questi giorni si sono negativizzati, ma in numero ancora non sufficiente per superare il protocollo sanitario. A Montegiorgio sperano di tornare a giocare il 7 febbraio in casa dell’Aprilia, mentre tre giorni dopo scenderebbero in campo per il recupero con il Real Giulianova, l’unico già fissato. Di sicuro, con sei gare da recuperare e alcuni turni infrasettimanali già in calendario, da qui alla fine il Montegiorgio dovrà giocare quasi sempre ogni tre giorni, sostenendo ritmi degni di un top club europeo.



