Montegiorgio, stabilita la sede dello spareggio per i playout con il Notaresco: si giocherà in Toscana

MONTEGIORGIO- Il Dipartimento Interregionale ha deciso la sede dello spareggio tra Montegiorgio e Notaresco. Si giocherà domenica 14 Maggio in campo neutro al “Comunale Buitoni” di San Sepolcro (AR). In Toscana sarà gara secca tra le due formazioni, che proseguiranno ai supplementari e poi ai rigori se al termine dei 90’ dovesse permanere il risultato di parità.

LEGGI ANCHE: Vigor, sogno svanito: vince (2-1) il Montegiorgio. Ma il tifo rossoblù è già da categoria superiore. In C vola il Pineto del sangiorgese Amaolo

Chi vince ai playout

La perdente retrocederebbe direttamente in Eccellenza come penultima, la vincente domenica 21 Maggio sarà attesa al Riano Center per la sfida playout con il Roma City.