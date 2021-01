Il Montegiorgio finisce nella trappola del Covid: spuntano quattro positivi

MONTEGIORGIO - Anche il Montegiorgio finisce nella trappola del Covid. La società ha comunicato che, dopo gli accertamenti effettuati nella mattinata di ieri, sono emersi quattro casi di positività all’interno del gruppo squadra: si tratta di tre calciatori e un membro dello staff, tutti negativi gli altri tamponi. Resta quindi in dubbio la gara di domenica prossima contro il Giulianova dopo la vittoria centrata mercoledì a Tolentino. Una gara in cui gli uomini di Eddy Mengo sembravano aver messo al sicuro il risultato, grazie alle reti di Albanesi e Santoro, invece i cremisi hanno reagito costringendo i rossoblù a spuntarla solo nei minuti di recupero grazie all’inzuccata vincente di Perini. «Sono molto contento per il gol realizzato e soprattutto per la vittoria ottenuta, che ci ha consentito di portare a casa tre punti importanti per il nostro cammino - afferma il centrocampista Leonardo Santoro - Sappiamo che dobbiamo migliorare ancora, perché non possiamo permetterci di subire delle rimonte quando la partita è ormai nelle nostre mani, rischiando di vanificare tutto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA