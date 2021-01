Montegiorgio fermato ancora dal Covid: salta anche la trasferta a Rieti, quinto rinvio di fila

MONTEGIORGIO Rinviata la sfida tra Rieti e Montegiorgio, in programma domenica alle 14.30 e valevole per la 14ª giornata del girone F di Serie D. Una decisione che era nell’aria e che è stata resa ufficiale dalla Lega Nazionale Dilettanti, in considerazione delle comunicazioni pervenute alla stessa dalla Asur territoriale di Fermo. Ancora troppi i casi di positività al Covid nelle fila della rosa montegiorgese, ben oltre i tre che consentirebbero il regolare svolgimento della partita. Domenica non ci sarà nessuna trasferta laziale quindi per la formazione rossoblù, che per la quinta volta consecutiva è costretta al rinvio, considerando anche il recupero non disputato contro il Real Giulianova. L’ultima gara disputata dai rossoblù è quella in casa del Tolentino dello scorso 6 gennaio, che vide gli uomini di Mengo portar via i tre punti dal Della Vittoria. Una situazione difficile per il Montegiorgio, che quando potrà tornare a giocare, si troverà un calendario fitto di impegni visti i tanti recuperi da dover disputare.

