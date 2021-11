Montegiorgio-Castelfidardo è il derby da seguire, Fano e Samb cercano la risalita

ANCONA - Un derby e altri esami per le marchigiane di Serie D, in campo oggi alle 14.30 per la decima giornata del girone F dopo l’anticipo Recanatese-Vastogirardi terminato 2-0. Fari tutti puntati su Montegiorgio-Castelfidardo, in cui i padroni di casa vogliono tornare alla vittoria e gli ospiti interrompere il trend che li ha visti finora sempre soccombere nei derby. La Samb torna di scena al Riviera delle Palme per ritrovare la vittoria contro il Chieti, mentre il Fano viaggia in casa dell’Aurora Alto Casertano ultima in classifica. Il Tolentino riceve la Matese, mentre il Porto d’Ascoli se la vede con la capolista Trastevere in trasferta.

SERIE D girone F 10ª giornata (ore 14.30)

Recanatese-Vastogirardi 2-0 (4’ Defendi, 70’ Sbaffo)

Aurora Alto Casertano-Fano

Fiuggi-Nereto

Montegiorgio-Castelfidardo

Notaresco-Castelnuovo

Pineto-Vastese

Samb-Chieti

Tolentino-Matese

Trastevere-Porto d’Ascoli

CLASSIFICA

Trastevere 21

Recanatese 20

Fiuggi 19

Porto d’Ascoli 17

Pineto 16

Notaresco 13

Castelnuovo 13

Castelfidardo 13

Matese 13

Vastogirardi 12

Tolentino 12

Vastese 10

Chieti 10

Montegiorgio 10

Fano 8

Samb 7

Nereto 5

Alto Casertano 2

PROSSIMO TURNO 11ª giornata (domenica 28 ore 14.30)

Castelfidardo-Tolentino

Castelnuovo-Fiuggi

Chieti-Notaresco

Fano-Pineto

Matese-Samb

Nereto-Trastevere

Porto d’Ascoli-Recanatese

Vastese-Montegiorgio

Vastogirardi-Alto Casertano

