Montegiorgio, ennesimo cambio in panchina: via Izzotti arriva Bacci. E' il quarto allenatore stagionale

MONTEGIORGIO- Cambio in panchina per il Montegiorgio (Serie D girone F) che fa saltare il terzo allenatore della sua stagione. Dopo De Angelis, Baldassari (dimissionario), ai saluti anche Domenico Izzotti che sarà sostituito da Roberto Bacci. Fatale il pareggio con il Termoli di giovedì dopo aver giocato, praticamente tutta la partita, in superiorità numerica.

Il comunicato



"Alla luce degli ultimi risultati, il Montegiorgio comunica che mister Domenico Izzotti è stato sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra. La Società lo ringrazia per la disponibilità ad assumere la guida tecnica della squadra in un momento di difficoltà e per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati. La panchina rossoblu è stata affidata a Roberto Bacci. Ex allenatore di Pianese e Arezzo ed ex giocatore di Serie A con le casacche di Lazio e Torino, il trainer toscano, classe 1967, dirigerà questo pomeriggio il primo allenamento".