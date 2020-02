Il Montegiorgio pareggia 2-2 a Ortona con il Chieti nell'anticipo dopo essere andato sul 2-0

ANCONA Il Montegiorgio ha pareggiato 2-2 a Ortona contro il Chieti dopo essere andato sul 2-0 nell’unico anticipo della settima di ritorno del girone F di Serie D. Tutte le altre partite si giocheranno domani alle 14.30: il Tolentino proverà a fermare in trasferta la marcia del Notaresco, il Matelica deve solo vincere il derby contro la Sangiustese, che si gioca a Civitanova, per ridurre il distacco dalla vetta. È obbligata vincere anche la Recanatese, di scena ad Avezzano.



CHIETI: Licastro, Polletta, Brattelli, Meola, Favo, Ricci, Franchi, Maranzino, Traini, Sivilla, Energe. A disp.: Bruno, Vedovato, Chiochia, Di Cillo, Palmisano, Giangiulio, Bacigalupo, Sarrittzu, Zawko. All. Alessandro Grandoni

MONTEGIORGIO: Marani, Gnaldi, Tempestilli, Omiccioli, Ferrante, Barbaboglia, Pampano, Nasic, Njambe, Albanesi, Rozzi. A disp.: Mercorelli, Di Nicola, Alighieri, Monti, Mejas, Tassetti, Zanocchia, Aloisi, Santoro. All. Gabriele Baldassarri

ARBITRO: Luca Capriuolo di Bari

RETI 42’ su rigore Njambe, 43’ Pampano, 44’ Ricci, 70' su rigore Traini



24ª GIORNATA: Chieti-Montegiorgio 2-2 (Njambe, Pampano, Ricci, Traini); Avezzano-Recanatese; Campobasso-Porto Sant’Elpidio; Fiuggi-Agnonese; Jesina-Pineto; Notaresco-Tolentino; Real Giulianova-Cattolica; Sangiustese-Matelica; Vastogirardi-Vastese.



CLASSIFICA: Notaresco 51, Matelica 46, Recanatese 44, Campobasso 43, Agnonese 39, Pineto 38, Vastese 36, Montegiorgio 34, Tolentino 31, Fiuggi 30, Vastogirardi 30, Porto Sant’Elpidio 28, Cattolica 21, Giulianova 21, Sangiustese 20, Avezzano 19, Chieti 17, Jesina 12. Ultimo aggiornamento: 16:38





© RIPRODUZIONE RISERVATA