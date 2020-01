Dal Montecchio al Largo Europa: saltate finora 62 panchine su 247, una ogni quattro

ANCONA - Sono 62 su 247 le panchine finora saltate nei dilettanti dalla Serie D fino al girone H di Seconda Categoria: in pratica il 25% del totale, una ogni quattro. La prima è stata quella del Montecchio, che sgomita nel girone B di Seconda: Roberto Signoretti è stato sostituito il 17 settembre da Paolo Girolomoni, a sua volta esonerato e avvicendato da William Piermattei. L'ultima è invece quella del Largo Europa con Luca Scortichini al posto di Paolo Ferretti. Sono in totale 12 le squadre che finora hanno avuto tre allenatori diversi nel corso della stagione: oltre alla Jesina in D, anche il Sassoferrato Genga in Eccellenza, Camerano, Mondolfo e Osimana in Promozione, quindi Santa Veneranda, San Biagio e Villa Musone in Prima ma anche Montecchio, Ponterio, United Civitanova e Grottazzolina in Seconda Categoria. Il massimo degli esoneri si è registrato nel girone A di Prima con otto cambi alla guida tecnica, il minimo nell’F di Seconda con uno solo.



SERIE D

Jesina Omar Manuelli (17/9/1971 Fano) DAL 16/10 Andrea Cuicchi (29/11/1967 Serra San Quirico) e Ermanno Carassai (23/6/1967 Tolentino) DAL 15/11 Sauro Trillini (3/7/1958, Ancona)

Matelica Pier Francesco Battistini (24/1/1971 Roma) DAL 2/10 Gianluca Colavitto (28/8/1971 Pozzuoli)

Sangiustese Stefano Senigagliesi (29/5/1964 Osimo) DAL 10/1 Nicola Campedelli (7/2/1979 Cesena)



ECCELLENZA

Anconitana Davide Ciampelli (1/1/1983 Città di Castello) DAL 19/11 Umberto Marino (7/5/1968 Gualdo Tadino)

Azzurra Colli Antonio Aloisi (28/8/1968 Ascoli) DAL 12/11 Giuseppe Amadio (7/3/1971 Ascoli)

Porto d’Ascoli Domenico Stallone (22/8/1962 Ascoli) DAL 29/10 Domenico Izzotti (3/6/1960 Campli)

Sassoferrato Genga Simone Ricci (12/11/1987) DAL 27/11 Samuele Gobbi (23/3/1987) e DAL 2/12 Sergio Spuri (3/6/1962 Fabriano)

Vigor Senigallia Massimiliano Guiducci (23/9/1970 Pergola) DAL 14/1 Aldo Clementi (27/6/1966 Matera)



PROMOZIONE A

Camerano Stefano Fontana (26/10/1965 Seregno) DAL 12/11 Yuri Bugari (25/7/1978 Ancona) DAL 14/1 Fabio Tombesi (17/9/1979 Macerata)

Mondolfo Giovanni Trillini (10/2/1968 Jesi) DAL 12/11 Michele Creatore (28/6/1989) e DAL 18/11 Simone Sereni (26/3/1969 Corinaldo)

Osimana Lorenzo Ciattaglia (1/5/1976 Cingoli) DAL 14/10 Sandro Leonardi (20/5/1964 Osimo) e DAL 20/11 Roberto Mobili (15/3/1964 Porto Potenza)



PROMOZIONE B

Atletico Centobuchi Gennaro Grillo (31/1/1965, Napoli) DAL 3/12 Roberto Ricciotti (26/2/1978)

Chiesanuova Samuele Tassi (17/08/1976 Cingoli) DAL 8/1 Andrea Mazzaferro (6/1/1966 Rapagnano)

Maceratese Daniele Marinelli (26/9/1981 Tolentino) DAL 13/1 Francesco Nocera (12/6/1968 Napoli)

Monterubbianese Francesco Romanelli (2/7/1979) DAL 14/1 Massimo Cardelli (2/1/1967 Porto San Giorgio)

Monticelli Salvatore Fusco (12/4/1971 Pratola Serra) DAL 9/1 Riccardo Lazzarini (2/9/1982 Nereto)



PRIMA CATEGORIA A

Cagliese Emiliano Cappelli (13/9/1975, Roma) DAL 24/10 Augusto Lulli (12/11/1966 Roma)

Lunano Federico Gramaccioni (3/11/1982 Fano) DAL 10/12 Domenico Calabresi (19/9/1964 Palestrina)

Piobbico Germano Romani (13/9/1971 Urbino) DAL 16/1 Francesco Giorgini (20/9/1978 Urbino)

Real Metauro Carlo Casucci (15/2/1970, Ancona) DAL 28/12 Alberto Bellagamba (25/3/1962 Pesaro)

San Costanzo Cristiano Pucci (3/12/1977) DAL 31/10 Cesare Carletti (25/11/1959 Jesi)

Santa Veneranda Nikollaq Stambolliu (30/3/1966 Albania) DAL 5/11 Maurizio Cecchini (25/10/1955 Pesaro) e DAL 17/12 Fulvio Giovanetti (17/2/1957 Pesaro)

Vadese Marco Gettaione (25/4/1968 Cantiano) DAL 19/12 Fiorenzo Metalli (25/9/1960 Rimini) e DAL 15/1 Francesco Principi (26/8/1974 Sant’Angelo in Vado)

Vismara Fabrizio Ruggeri (?/?/?) DAL 5/11 Pierangelo Fulgini (10/6/1963)



PRIMA CATEGORIA B

Labor Michele Marinelli (4/9/1972 Ancona) DAL 18/11 Cesare Giovagnetti (17/8/1966 Ancona)

Le Torri Castelplanio Lorenzo Medici (2/8/1974 Chiaravalle) DAL 22/11 Diego Massaccesi (30/12/1971 Jesi)

San Biagio David Canonici (6/9/1977 Chiaravalle) DAL 28/10 Luca Mosca e Simone Pesaresi e DAL 21/11 Fabio Paoletti (5/7/1968 Osimo)

Villa Musone Maurizio Marincioni (28/12/1958 Ancona) DAL 25/11 Pierpaolo Paoloni (21/9/1972 Ancona) e DAL 2/12 Paolo Passarini (15/9/1977 Tolentino)



PRIMA CATEGORIA C

Elpidiense Cascinare Mauro Cellini (23/4/1973 Macerata) DAL 23/10 Guerrino Cannoni (2/12/1959 Porto Sant’Elpidio)

Pollenza Marco Fontinovo (4/8/1976, Recanati) DAL 23/10 Francesco Cantatore (30/5/1977 Molfetta)



PRIMA CATEGORIA D

Amandola Massimo Sirocchi (21/5/1968 Ascoli) DAL 4/11 Oliviero Di Lorenzo (8/8/1962 Cossignano)

Azzurra Mariner Patrich Amadio (18/8/1976 San Benedetto) DAL 14/10 Attilio Pilone (3/4/1972 Ascoli)

Offida Luca Minopoli (8/9/1979 Napoli) DAL 23/10 Alex Simoni (30/1/1980 Singen Germania)

Real Virtus Pagliare Elio Silvestri (25/11/1967) DAL 15/10 Massimiliano Coccia (7/4/1974 San Benedetto)

Villa Sant’Antonio Cristian Settembri (7/1/1976) DAL 2/12 Stefano Morganti (24/6/1967 Ascoli)



SECONDA CATEGORIA A

Acqualagna Dante Maximilian Ciglic (5/1/1978) DAL 29/12 Andrea Cottini (6/1/1985 Urbino)

Carpegna Stefano Lazzarini (27/2/1962 Carpegna) DAL 23/10 Emanuele Pessina (28/1/1966 Roma)

Piandimeleto Daniele Arcangeli (3/12/1969, Fossombrone) DAL 22/11 Andrea Dominici (20/3/1975 Sassocorvaro)

Piandirose Luciano Muratori (11/5/1954 Monteciccardo) DAL 18/12 Marco Sartini (18/1/1982)

Santa Cecilia Maurizio Bernardini (28/7/1958 Piobbico) DAL 28/12 Mario Grassi (19/5/1965 Sassocorvaro)

Schieti Gabriele Barcelli (4/2/1981, Urbino) DAL 7/11 Massimo Tiberi (6/2/1981 Pesaro)



SECONDA CATEGORIA B

Maior Massimo Rosati (16/11/1966 Svizzera) DALL’11/12 Gianluca Latini (5/4/1966 Soletta Svizzera)

Montecchio Roberto Signoretti (5/10/1966) DAL 17/9 Paolo Girolomoni (16/11/1958 Montelabbate) e DAL 30/11 William Piermattei (26/3/1975)



SECONDA CATEGORIA C

Ankon Dorica Andrea Pasqualini (9/9/1975 Ancona) DAL 23/12 Cristiano Pesarini (23/8/1965 Ancona)

Borghetto Vinicio Coniglione (23/5/1954 Gradara) DAL 15/1 Michele Gerini (14/8/1981 Chiaravalle)

Pietralacroce Daniele Cecchetti (7/8/1975 Ancona) DALL’11/11 Francesco Saracini (19/5/1986)

Ponterio Davide Omiccioli (27/1/1971 Fano) DAL 23/10 Mattia Foligna e Roberto Caprini DAL 6/11 Stefano Solazzi (30/1/1962 Senigallia)

Terre del Lacrima Giampiero Lattanzi (29/2/1964, Amandola) DAL 30/10 Maurizio Morsucci (1966)



SECONDA CATEGORIA D

Cameratese Francesco Bedetti (23/9/1974) DAL 17/12 Alessandro Ferri (18/12/1963 Montemarciano)

Castelbellino Maurizio Mariotti (28/6/1974) DAL 19/11 Claudio Mencarelli (29/11/1958 Chiaravalle)

Largo Europa Paolo Ferretti (3/4/1971 Jesi) DAL 17/1 Luca Scortichini (25/6/1977 Jesi)



SECONDA CATEGORIA E

Csi Recanati Marco Ortolani (26/6/1981) DAL 5/1 Giorgio Maccaroni (8/3/1977 Recanati)

Monteluponese Marcello Funari (3/2/1965 Ascoli) DAL ??/?? Emanuele Riccobelli (?/?/?)

United Civitanova Enio Tassetti (22/3/1974 Civitanova) DAL 14/11 Paolo Morresi (22/5/1961 Macerata) e DAL 27/11 Alessandro Del Bello (9/3/1971 Montegiorgio)

Veregra Fabrizio Ciccola (12/1/1965) DAL 14/11 Gabriel Mariano Ciglic (15/4/1976 Buenos Aires)



SECONDA CATEGORIA F

Caldarola Alessandro Rossi (4/12/1975 Tolentino) e Francesco Testiccioli (20/9/1977 Fabriano) DAL 10/1 Raoul Latini (?/?/?)



SECONDA CATEGORIA G

Grottazzolina Maurizio Di Clemente (5/4/1966 Teramo) DAL 9/12 Stefano Baldassarri (28/1/1976 Fermo) e DAL 31/12 Roberto Bagalini (24/7/1954 Fermo)

Mandolesi Porto San Giorgio David Cintio (8/11/1979, San Benedetto) CONFERMATO DAL 14/11 AUTOGESTIONE e DAL 13/12 Arturo Vagnoni (28/11/1972 Porto San Giorgio)



SECONDA CATEGORIA H

Acquasanta Gianni Aloisi (30/5/1975 Ascoli) CONFERMATO DAL 17/1 ???? ????

Monteprandone Silvano Corsi (4/12/1960) NUOVO DAL 15/12 Alfredo Caponi (?/?/?)

Vigor Folignano Rossano Tarli (28/6/1966 Montreal) NUOVO DAL 13/1 ??? ???

Vis Stella Sestilio Marocchi (4/12/1951 Centobuchi) CONFERMATO DAL 20/11 Massimo Schiavi (25/5/1975)





© RIPRODUZIONE RISERVATA