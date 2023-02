Sci alpino, medaglia storica per Marta Bassino: è campionessa del Mondo in SuperG

Marta Bassino entra nella storia dello Sci: l'azzurra è medaglia d'oro nel Super G dei Mondiali di Courchevel/Méribel 2023, la seconda italiana a vincere la specialità nella competizione iridata dopo Isolde Kostner nel 1996 e nel 1997. Partita con il pettorale numero 8, la Bassino si è portata in testa col tempo di 1’28″06 con un vantaggio di 33 centesimi su Huetter e Lie. Inutile il tentativo d'attacco della Shiffrin, 11 centesimi più lenta dell'azzurra, e anche quello di Sofia Goggia a +0.76.

Sospiro di sollievo anche nel finale, in cui Alice Robinson manca il podio per un errore a poco dal traguardo. Seconda Mikaela Shiffrin, terza Cornelia Huetter con Kajsa Vickhoff Lie. Per l'azzurra è il secondo oro assoluto in un mondiale dopo lo slalom parallelo a Cortina 2021. Così Marta Bassino ai microfoni di Rai Sport: "È stato un patimento osservare la gara delle altre, ma è la mia prima vittoria in Super G e sono contentissima. Ho solo pensato a sciare, a spingere in ogni curva. Avevo ben in testa il tracciato. Ora sono quasi senza parole, sono contenta di me stessa e anche un po' meravigliata. È il coronamento di tanto lavoro e costanza".

1) Marta Bassino (Italia) 1’28″06

2) Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) +0.11

3) Cornelia Huetter (Austria) +0.33 3) Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +0.33

5) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.36

6) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.37

7) Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.54

8) Federica Brignone (Italia) +0.55

9) Tessa Worley (Francia) +0.58

10) Michelle Gisin (Svizzera) +0.69