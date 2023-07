Mondiali di Milano, l'anconetano Tommaso Marini in finale. Il dorico estromette dal tabellone anche il francese Lefort. In pedana alle 19.30

MILANO- L'anconetano Tommaso Marini avanza in pedana nei Mondiali di Milano volando in finale (troverà lo statunitense Itkin) dopo aver estromesso dal tabellone i due francesci Enzo Lefort (13-15 prima dell'espulsione del transaplino che gli aveva soffiato l'oro al Cairo) e Savin Rafael (15-9). Nel fioretto, dove sono riposte più di semplici speranze in chiave azzurra, il campione dorico aveva anche superato negli ottavi di finale l'altro italiano Filippo Macchi con un perentorio 11-15.

Il cammino precedente

Nei primi due turni Marini non ha trovato problemi superando agevolmente 15-8 nel primo turno il tedesco Faul Paul Luca (15-8) e nel secondo turno il giapponese Tahairo Shikine (15-4).

