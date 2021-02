Mondiali Cortina, super De Aliprandini in Gigante: è secondo a soli 40 centesimi da Pinturault

L'azzurro Luca De Aliprandini ha chiuso in seconda posizione con il tem po di 1.17.95 la prima manche dello slalom gigante iridato di Cortina 2021 alle spella del francese Alexis Pinturault in 1.17.55. Terzo il tedesco Alexander Schmid in 1.18.11. Più indietro gli altri azzurri con Riccardo Tonetti 14esimo in 1.19.78, Giovanni Borsotti 19esimo in 1.20.33 e Giovanni Franzoni 23esimo in 1.21.39.

De Aliprandini - trentino di 30 anni - non è mai riuscito a salire sul podio in cdm fermandosi sempre a ridosso dei migliori. In questa stagione come migliori risultati ha due sesti posti a S. Caterina e , sei settimana fa, ad Adelboden nell'ultimo gigante prima di quello mondiale . "La prima manche ancora non è niente. Ma è bene iniziare così. Non ero tra i favoriti ma mi sono divertito per quel che ho fatto. Ho sempre continuato a spingere e non pensavo di fare questo tempo visto che he ho commesso qualche errorino. Ma bisogna sempre attaccare" , ha detto De Aliprandini, in attesa della seconda decisiva manche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA