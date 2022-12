Cheddira, ultimo atto in Qatar: per il centravanti di Loreto la "finalina" con la Croazia e poi il ritorno a Bari

QATAR- Ultimo atto di un'avventura che si porterà per sempre dentro e poi il ritorno al Bari per proseguire una stagione, fin qui esaltante, in Serie B. Per Walid Cheddira, il centravanti nato a Loreto, protagonista in Qatar con il suo Marocco è rimasta da giocare la finale per il terzo posto contro la Croazia di Luka Modric (domani, 17 dicembre, alle 16 al Khalifa International Stadium).

LEGGI ANCHE: San Severino e Recanati tifano Lionel Messi. «Lo aspettiamo qui, sarebbe un onore»

Il rientro dopo la squalifica

Dopo aver assistito in tribuna - causa l'espulsione rimediata nei quarti di finale con il Portogallo - alla sconfitta della propria nazionale contro la Francia in semifinale (2-0 con reti del milanista Theo Hernandez e di Kolo Muani), Cheddira è pronto a tornare in campo e chissà che il Ct Regragui non possa regalargli addirittura una maglia da titolare per l'occasione.