Il Modena continua la propria marcia verso la promozione in Serie B, da prima in classifica nel Girone B della Serie C, ma lo fa grazie a una super-prodezza del proprio portiere. Riccardo Gagno, infatti, regala il successo ai canarini al 46' del secondo tempo, rinviando il pallone dalla propria area e sorprendendo il collega avversario Rossi dell'Imolese, sorpreso fuori dai pali e che vede il pallone insaccarsi nella propria rete.

Gli ospiti, sul terreno del Braglia, avevano pareggiato proprio allo scadere del 90' con Liviero, dopo essere andati sotto al 24' - sempre della ripresa - per il gol di Pergreffi. Alla fine decide la prodezza del portiere Gagno che ha colto in controtempo l'estremo difensore ospite e lo ha scavalcato, firmando il 2-1 che ha permesso alla squadra di Attilio Tesser di portarsi a 84 punti in classifica, contro gli 80 della Reggiana, che ha vinto sempre per 2-1, ma a Fermo. A due partite dalla fine della regoular season le due compagini emiliane sono divise da 4 punti: giovedì prossimo 14 aprile, il Modena sarà di scena a Gubbio (ore 21), mentre la Reggiana ospiterà la Virtus Entella (ore 21) ed è obbligata a vincere.

IL #MODENA VINCE CON IL GOL DEL PORTIERE 🤯

Incredibile quanto accaduto a Modena: la capolista del #GironeB batte l’@ImoleseCalcio nel recupero con il gol di #Gagno, che scavalca #Rossi rinviando direttamente dalla propria area di rigore ⚽️ pic.twitter.com/iNZycPjVUm — Eleven Sports Italia (@ElevenSportsIT) April 9, 2022

