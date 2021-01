Minnozzi saluta il Tolentino: «Grazie di tutto, ma a Pineto lotterò per vincere il campionato»

TOLENTINO Dopo tre stagioni Matteo Minnozzi lascia il Tolentino nell’ultima settimana dell’anno per approdare al Pineto. «Lunedì sono stato contattato dai dirigenti del Pineto che mi hanno chiesto la disponibilità a vestire la loro maglia - dice l’attaccante - Ho parlato con il diesse Crocetti di questa possibilità e alla fine, vista anche l’amicizia che lega il presidente del Tolentino Marco Romagnoli a quello del Pineto Silvio Brocco, ho avuto lo svincolo da parte del Tolentino. La cosa mi ha fatto molto piacere perché mi permette di fare una nuova esperienza professionale molto importante».

Il suo bilancio con il Tolentino è stato più che positivo. «Direi proprio di sì. Sono arrivato nel novembre del 2018 in Eccellenza e in quella stagione abbiamo vinto campionato e Coppa Italia. Nella passata stagione in Serie D abbiamo conquistato la semifinale nella Coppa Italia Nazionale e in campionato eravamo sopra metà classifica prima del blocco per il Covid. Quest’anno abbiamo iniziato bene e l’attuale classifica del Tolentino è più che buona. Quindi posso dire che la mia permanenza in maglia cremisi è stata più che positiva».

La sua avventura al Pineto è già iniziata. «Giovedì ho disputato il mio primo allenamento con i nuovi compagni - prosegue Minnozzi -. L’accoglienza è stata buona e credo che ci siano tutte le condizioni migliori per fare bene. Per me quella di Pineto è un’esperienza importante perché mi dà la possibilità di lottare per i primi posti. Gli obiettivi della mia nuova società sono chiari e quindi darò tutto per ripagare la fiducia che mi è stata accordata».

