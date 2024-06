Da Milano filtra totale ottimismo: l'Under 23 dei rossoneri pronta a subentrare all'Ancona esclusa

ANCONA L'ormai certa esclusione dell'Ancona dal campionato di Lega Pro 2024-2025 (manca solo la pronuncia della Covisoc attesa entro il 10 giugno) aprirà la strada al primo ripescaggio. Nell'organico della Serie C, secondo regolamento, entrerà una "seconda squadra" e quindi il Milan U23 che da mesi sta preparando il suo sbarco tra i professionisti.

L'indizio

Oggi pomeriggio, a rendere ancor più amara la giornata ai tifosi biancorossi, sono arrivati anche indizi inequivocabili da Milano. I tanti siti specializzati che trattano ogni giorno le vicende del Milan danno ormai per fatta l’ammissione dell’Under 23 rossonera in Lega Pro attraverso la formula del ripescaggio ai danni dell’unica formazione, l’Ancona, su 60 aventi diritto alla partecipazione a non aver presentato gli incartamenti necessari. Per la formazione guidata dall'ex difensore Daniele Bonera si tratta della prima partecipazione in assoluto. Il Milan andrebbe ad unirsi alle già presenti Juventus U23 e Atalanta U23