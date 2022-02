Live Milan-Udinese 1-1 Udogie pareggia il gol di Leao

Il Milan capolista ha un'altra occasione per provare ad allungare dopo il clamoroso pareggio contro la Salernitana ultima in classifica. i rossoneri di Pioli ospitano l'Udinese, squadra ostica capace di fare male un po' a tutti. Fischio d'inizio posticipato di cinque minuti come deciso dalla Figc in forma di solidarietà per la guerra in Ucraina.

Nel Milan torna titolare Kessie al posto dello squalificato Bennacer con Giroud centravanti. Nell'Udinese Pereyra parte dalla panchina mentre Deulofeu fa coppia con Beto.

