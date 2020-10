Milan-Spezia 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali: Tonali e Diaz dal 1'

Ultimo aggiornamento: 17:56

Dopo la sofferta qualificazione in Europa League il Milan di Stefano Pioli affronta lo Spezia di Vincenzo Italiano cercando la terza vittoria consecutiva e la testa della classifica. In emergenza in attacco, il Milan dovrebbe schierare il giovane Colombo, con Leao sulla linea della trequarti. Italiano, invece, dovrebbe confermare la stessa formazione vittoriosa alla Dacia Arena, con Galabinov in attacco.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo. All.: Pioli.(4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.