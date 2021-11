Diretta Milan-Sassuolo alle 15, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan non vuole mollare la vetta e anzi per qualche ora (in attesa di Napoli-Lazio) vuole godersi la testa della classifica in solitaria. A San Siro alle 15 arriva il Sassuolo di Dionisi. Pioli riabbraccia Maignan in porta e davanti si affida a Ibrahimovic. Dall'altra parte c'è Scamacca al centro dell'attacco.

Milan-Sassuolo, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All.: Dionisi.

Dove vedere Milan-Sassuolo in tv e streaming

Milan-Sassuolo verrà trasmessa in diretta da Dazn e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In streaming sarà visibile su smartphone, pc o notebook collegandosi al sito o entrando nell'app ufficiale Dazn. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni e Marco Parolo.

