Diretta Milan-Sampdoria 1-0 Leao porta in vantaggio i rossoneri, ammoniti Diaz e Rincon

Milan e Sampdoria si sfidano oggi alle 12,30 a San Siro. Dopo il pari di ieri tra Napoli e Inter per i rossoneri la chance per raggiungere il primato in classifica. Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez fresco di rinnovo di contratto ma squalificato e si affida a Calabria per sostituirlo. In attacco conferma per Giroud, reduce dalle due doppiette nel derby prima e in Coppa Italia contro la Lazio poi.

APPROFONDIMENTI SERIE A Napoli-Inter 1-1, Dzeko risponde al rigore di Insigne: la sfida... SERIE A Lazio-Bologna 3-0, rigore di Immobile e doppietta di Zaccagni: Sarri...

Di fronte i blucerchiati di Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan per sette giornate a fine 2019 e ora rientrato a Genova dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. Il 4-0 contro il Sassuolo ha ridato entusiasmo alla piazza e l'allenatore toscano punterà ancora sulla vena di Stefano Sensi, neo acquisto del mercato invernale, che agirà alle spalle di Francesco Caputo. Non convocato l'ultimo arrivo Giovinco.

Segui la diretta di Milan-Sampdoria

15' Nonostante il gol subito, la Sampdoria gioca a viso aperto provando a proporre il suo gioco a San Siro. Rossoneri comunque in controllo pronti a sfruttare eventuali spazi aperti

8' MILAN IN VANTAGGIO! Straordinario momento di forma di Leao che riceve palla sulla sinistra, entra in area e con freddezza trova la rete: 1-0

1' Iniziato il match

Benvenuti! Sta per cominciare Milan-Sampdoria

Primo tempo

Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Bakayoko, Castillejo, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Rebic. All.: Pioli.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Magnani; Conti, Candreva, Rincón, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo. A disp.: Audero, Ravaglia, Augello, Bonfanti, Ferrari, Ekdal, Sabiri, Trimboli, Vieira, Quagliarella, Supriaha. All.: Giampaolo.

ARBITRO: Daniele Chiffi

MARCATORI: 8' Leao

ESPULSI:

AMMONITI: Diaz (M), Rincon (S)

RECUPERO:

Dove vederla in tv e diretta streaming

Milan-Sampdoria delle 12:30 di domenica 13 febbraio allo stadio "San Siro" sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport (canale 251), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming l'incontro sarà visibile su Dazn, Timvision, Sky Go e Now. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA