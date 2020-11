Milan, rinnovo bollente per Romagnoli: Raiola spara alto

Il tema rinnovi resta prioritario al Milan. Tanti gli incontri in agenda della società rossonera, che vuole blindare presto i suoi talenti. I contratti di Donnarumma e Calhanoglu sono i più urgenti, ma il dt Maldini insieme al ds Massara ha avviato le discussioni con Raiola per prolungare anche l'accordo di Romagnoli, in scadenza nel 2022. E la trattativa non si preannuncia affatto facile. Il procuratore italo-olandese chiede quasi circa 5 milioni di euro a stagione per la firma del suo assistito, nel mirino della Juventus, dell'Atletico Madrid e della Premier League. Romagnoli, stipendio da circa 3 milioni di euro a stagione, è molto legato ai colori rossoneri ma è consapevole che in assenza di un'intesa entro la prossima estate verrà messo sul mercato. La società meneghina non vuole infatti ripetere l'errore commesso con Calhanoglu. L'obiettivo è pianificare con anticipo eventuali operazioni in uscita per evitare una svalutazione del cartellino.

