Maldini e Massara lasciano il Milan: «Esonerati dalla proprietà americana». Si attende l'ufficialità

Sono momenti delicati per i tifosi del Milan. Il giorno dopo l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, che ha commosso un San Siro stracolmo per l'ultimo match di campionato, questa mattina era in programma un incontro interlocutorio tra Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica, e Gerry Cardinale, rappresentante del fondo RedBird che detiene la maggioranza del club rossonero. E le cose pare che non siano andate benissimo: Paolo Maldini e Ricky Massara dovrebbero lasciare il Milan, e non in modo indolore. Non è ancora ufficiale, ma pare che l'annuncio possa arrivare nelle prossime ore.

Maldini e Massara, addio Milan

Come riportato da Gianluca Di Marzio su SkySport 24, Paolo Maldini e Ricky Massara, si attenderebbe soltanto l'ufficialità, ma la decisione sarebbe stata presa dalla proprietà che ha esonerato i due dirigenti, entrambi legati al Milan con un contratto fino al 2024. Nella mattinata di oggi, lunedì 5 giugno 2023, in un hotel in pieno centro a Milano, c'è stato un incontro tra Maldini e il proprietario del club, Gerry Cardinale.



Nell'incontro, afferma Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, non ci sarebbe stato nessun confronto (come emerso inizialmente) su budget, programmi e ruoli, ma solo una veloce comunicazione da parte del numero uno di RedBird che avrebbe dato notizia dell'esonero del responsabile dell'area tecnica Maldini e del direttore sportivo, Ricky Massara.