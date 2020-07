Milan-Juventus: dalle 21,45 La Diretta Le probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA

GUARDA LA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milan e Juventus incrociano le armi questa sera in una delle partite più affascinanti nella storia del calcio italiano, valevole per la 31esima giornata di campionato. I rossoneri vivono un ottimo momento di forma dopo la vittoria dell'Olimpico ai danni della Lazio, e hanno come obiettivo la qualificazione diretta all'Europa League; grosso passo avanti verso lo scudetto per i bianconeri invece, dopo la vittoria nel derby e le contemporanee debacle di Lazio ed Inter nella scorsa giornata.Sono 84 i precedenti giocati a San Siro tra le due squadre più titolate della storia del calcio italiano: 28 i successi dei rossoneri, 33 i pareggi e 23 le affermazioni della Juventus. L'ultimo successo dei padroni di casa è della stagione 2016/2017, girone di andata, 1-0 grazie alla splendida realizzazione firmata da Manuel Locatelli al 20esimo della ripresa.MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. PioliJUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. SarriArbitro: Guida di Torre Annunziata