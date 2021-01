Milan-Juventus 0-1 Diretta Sblocca Chiesa al 18'

Sfida scudetto, o quasi. Almeno per il Milan lo è. Rossoneri vogliono mantenere il primato, i bianconeri cercano di accorciare. Forse per Pirlo ultima vera chanc utile per tornare in corsa. Molte le assenze, da una parte e dall'altra, specie per colpa del Covid.

Arbitro della sfida sarà Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti di linea Costanzo e Longo. Quarto uomo Doveri, al Var ci saranno Orsato e Mondin

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Brahim Diaz, Musacchio, Maldini, Colombo, Duarte, Frigerio. All.: Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Arthur, McKennie, Demiral, Bernardeschi, Da Graca, Di Pardo, Portanova, Fagioli, Kulusevski. All.: Pirlo.

