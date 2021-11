Milan-Inter in diretta LIVE alle ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla

Per Simone Inzaghi, quello di stasera, alle 20:45, è il primo derby di Milano, per Stefano Pioli no. Un derby che significa il primato in classifica, per il Milan, e accorciare le distanze, per l'Inter, un derby per capire dove si vuole andare. Un derby che sarà spettacolo, anche sugli spalti, perché al Giuseppe Meazza in San Siro sono attesi oltre 57mila tifosi: una bolgia, insomma.

Tornando, però, alle questioni di campo: Zlatan Ibrahimovic l'immortale guiderà l'attacco dei rossoneri, mentre la coppia Edin Dzeko-Lautaro Martinez continuerà a regalare gol (l'Inter ha il miglior attacco in Serie A). Ecco le probabili formazioni della super sfida ad alta quota.

SEGUI LA DIRETTA DI MILAN-INTER

Milan-Inter, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 5 Ballo-Touré; 8 Tonali, 79 Kessie; 33 Krunic, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao 11 Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il derby di Milano tra Milan-Inter che chiuderà la dodicesima giornata di Serie A alle 20:45 verrà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di Dazn su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.

