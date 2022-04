Un fondo del Bahrein vuole comprare il Milan: «Trattative avviate con Elliott»

Il Milan potrebbe cambiare proprietà per la terza volta in appena cinque anni. Il fondo mediorientale Investcorp ha infatti avviato trattative in esclusiva con Elliott per rilevare il club rossonero. Lo riporta l'agenzia internazionale Reuters, che cita una fonte vicina all'operazione secondo la quale l'acquisto del club rossonero sarebbe vicino al completamento.

APPROFONDIMENTI SERIE A Diretta Milan-Genoa ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv...

Investcorp è un asset manager alternativo con sede in Bahrein che, a giugno 2021, gestiva 37,6 miliardi di asset lungo sei linee di business che includono il private equity, le infrastrutture, la gestione del credito e il comparto immobiliare. Impiega 430 persone in 43 Paesi diversi. I due fondi non hanno però commentato a Reuters i rumors sul presunto affare. «Il Milan resta focalizzato nel migliorare la sua performance sul campo e nello sviluppo del club», ha dichiarato un portavoce del Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA