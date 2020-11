Milan, Ibrahimovic salta almeno tre partite: Lille, Fiorentina e Celtic

Il Milan perde Ibrahimovic per almeno tre partite: Lille, Fiorentina e Celtic. Nella gara contro il Napoli, vinta 3-1 dai rossoneri al San Paolo, lo svedese si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Giovedì 3 dicembre, poi, Zlatan farà un altro controllo. L'obiettivo dello staff medico è consegnarlo a Stefano Pioli per il match contro la Sampdoria a Marassi del 6 dicembre (20.45). La situazione, ovviamente, sarà monitorata. Non si può correre il rischio di perdere per lungo tempo un giocatore così decisivo in questa parte della stagione. Capace di guidare il Milan al primo posto (e sono 20 i risultati utili di fila in campionato). Out anche Rafael Leao (farà altre viste di controllo) e Saelemaekers, che ha rimediato un trauma distorsivo di primo grado alla caviglia sinistra.

Ultimo aggiornamento: 15:18

