Milan-Cagliari alle 20.45 diretta LIVE: formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria sofferta contro la Sampdoria nel primo turno della Serie A 2021/2022, il Milan di Stefano Pioli fa il suo esordio casalingo in campionato contro il Cagliari di Leonardo Semplici, che alla prima uscita aveva pareggiato 2 a 2 all'Unipol Domus Arena, rimontando lo svantaggio iniziale di due reti allo Spezia di Thiago Motta. Il match si disputerà alle 20.45 e verrà diretto dal fischietto torinese Marco Serra. Ecco le probabili formazioni.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

Il tecnico del Milan deve fare ancora a meno di due dei migliori interpreti della scorsa stagione, Frank Kessiè e Zlatan Ibrahimovic, ma potrà contare sulla statura di Giroud, alla seconda da titolare. Il modulo schierato sarà il 4-2-3-1, e in appoggio dell'ariete francese ci saranno sempre Saelemaekers, Diaz e Leao. In mezzo al campo avrà una maglia da titolare sicura Tonali, che è tornato a convincere nel precampionato e alla prima giornata, e di fianco a lui ci sarà uno tra Bennacer e Krunic, con il bosniaco leggermente in vantaggio. In difesa il muore centrale sarà innalzato sempre dal duo Kjaer-Tomori, mentre tra i pali sempre il neoarrivato Maignan.

Conferma il 3-5-2 della prima uscita il tecnico toscano del Cagliari, che davanti schiera sempre il duo d'attacco Joao Pedro-Pavoletti. Perderà la maglia da titoare Walukiewicz, con Ceppittelli e Godin che guideranno la retroguardia sarda. Sulla fasce di centrocampo correranno Nandez, la cui permanenza non è più in dubbio a questo punto, e Dalbert. A dirigere le operazioni offensive ci sarà invece l'ex Roma e Marsiglia Strootman, mentre in porta ci sarà Radunovic, che sostituirà l'infortunato Cragno.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 33 Krunic; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao; 9 Giroud. All. Stefano Pioli

CAGLIARI (3-5-2): 31 Radunovic; 23 Ceppitelli, 2 Godin, 44 Carboni; 18 Nandez, 8 Marin, 16 Strootman, 14 Deiola, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. All. Leonardo Semplici

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, quindi sarà fruibile o dal sito ufficiale da computer, o sull'app ufficiale su device mobili (smartphone, tablet, ecc.).

La conferenza stampa integrale ⤵️https://t.co/oPWYygMarS — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 28, 2021

