Milan-Bologna, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni: Rebic dal 1'

A San Siro iniziano il campionato Milan e Bologna. Rispetto alla formazione che ha battuto lo Shamrock a Dublino, l'allenatore rossonero è intenzionato a inserire Rebic dal primo minuto al posto di Saelemaekers. Mihajlovic conferma le soluzioni provate in ritiro: chance per Tomiyasu da centrale di difesa, con Dijks e il nuovo acquisto De Silvestri sulle fasce.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic