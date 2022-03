Mike Tyson, imprenditore inarrestabile: caramelle alla marijuana con la forma dell'orecchio di Holyfield

Una nuova iniziativa imprenditoriale per Mike Tyson. L’ex campione di boxe infatti, dopo essersi dedicato alla coltivazione della marijuana, ha esteso il suo business producendo della caramelle dalla forma molto particolare…

Mike Tyson (Instagram)

Mike Tyson, le caramelle alla mariujana con la forma dell'orecchio di Evander Holyfield

Mike Tyson continua la sua avventura nel business dalla mariujana. Iron Mike infatti ha già da tempo avviato un prospero ranch in California in cui coltiva erba, legale in alcuni stati dell’America, da vendere sul mercato e ora ha diversificato un po’ l’attività con i Mike Bites (I morsi di Mike).

Le caramelle prodotte da Mike Tyson (Instagram)

Tyson, ricordando il suo passato sportivo, produce delle caramelle alla marijuana con la forma dell’orecchio di Evander Holyfield. La scelta della forma non è casuale e si rifà al mitico scontro sul ring del 1997 in cui Mike decise di strappare a morsi l’orecchio dell’avversario. Il prodotto è stato naturalmente presentato anche sul social: l'ex pugile infatti è molto attivo sulla rete, dove conta anche diversi podcast in cui assieme a degli ospiti racconta la sua attuale vita e le esperienze passate.

