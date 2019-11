Schumacher, l'ex manager accusa la moglie: «Non me lo fa vedere, forse ha paura che dica la verità»

Willi Weber, ex manager di Michael Schumacher (sostituito all'inizio del 2012 da Sabine Kehm), torna ad attaccare la moglie Corinna. Già in passato Weber aveva accusato la moglie dell'ex campione di Formula 1 di impedirgli di vederlo, e in una recente intervista ha rincarato la dose.

«Come tutti, so che Michael ha avuto un incidente con conseguenze gravissime, ma vorrei saperne di più. Non so nulla dei suoi eventuali progressi, mi piacerebbe sapere come sta e stringergli la mano o accarezzargli il viso. Corinna, però, me lo impedisce» - ha affermato Willi Weber in un'intervista al Köln Express -. «Probabilmente teme che capirò subito cosa sta succedendo e forse ha paura che io renda pubblica la verità. Comunque, credo fermamente nella sua guarigione, perché so che Michael è un combattente e se c'è anche una sola possibilità, la sfrutterà. Non può essere la fine, prego per lui e sono convinto che tornerà».

Il grave incidente sulla pista da sci di cui era stato vittima Michael Schumacher era giunto a circa due anni di distanza dalla rottura del rapporto tra l'ex ferrarista e Willi Weber: il manager, infatti, era stato rimpiazzato da Sabine Kehm dopo che Corinna lo aveva giudicato troppo "invadente" nelle questioni familiari. Nell'intervista, l'ex manager di Michael Schumacher ha ricordato poi tanti momenti felici: «Su tutti, sicuramente il primo Mondiale, vinto nel 1994 all'ultimo Gp, quello di Adelaide in Australia. Quella fu una stagione folle, per niente facile, poi arrivammo a quel risultato storico: era la prima volta che un pilota tedesco diventava campione del mondo».

