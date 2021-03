Micciola miglior ds dei dilettanti stagione 19/20: «Premio che condivido con il Matelica»

MATELICA - Francesco Micciola, direttore sportivo del Matelica, ha vinto il Premio Adicosp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) come miglior Direttore Sportivo categoria Dilettanti per la stagione 2019/2020. Riceverà il meritatissimo premio a bordo campo, il prossimo 3 aprile prima dell’inizio della gara interna con la Samb, dalle mani del presidente dell’Associazione, Alfonso Morrone. «Ringrazio l’Adicosp per aver pensato a me per questo riconoscimento importante – ha dichiarato Micciola - che premia il grande percorso di crescita intrapreso dalla società biancorossa in questi tre anni. Dopo la prestigiosa conquista della Coppa Italia Nazionale nella stagione precedente, lo scorso anno è arrivata la cavalcata che ci ha portato alla vittoria finale del girone F della Serie D e in questi mesi il Matelica sta disputando un bellissimo campionato in Lega Pro, ben figurando in ogni occasione. Ci tengo a condividere questo premio con tutti i protagonisti di questo percorso e tutti coloro che lo hanno reso possibile. Per questo ringrazio di cuore il nostro Patron Mauro Canil e la sua famiglia, tutta la Società, tutti i calciatori, lo staff tecnico, quello sanitario e tutti i collaboratori del Matelica Calcio».

