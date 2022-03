Metonyekpon prova a emulare Consolati 56 anni dopo: «Voglio la cintura di campione italiano dei superleggeri»

CASTELFIDARDO «Conosco e rispetto il valore del mio avversario ma sono sicuro di batterlo. E di poter cingere, sabato notte, la cintura di campione italiano dei pesi superleggeri. Darò tutto per regalare alle Marche il titolo tricolore». Sono le parole dette da Charlemagne Metonyekpon, per tutti Charly, a Castelfidardo nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro di pugilato, valevole per il titolo italiano, che si disputerà sabato sera alle 20.30 al PalaBaldinelli di Osimo.

Un match per cui cresce l’attesa degli appassionati, tanto che saranno in mille a sostenere Charly (bordo ring 25 euro, 15 le gradinate) in questa sua impresa sportiva. Il pugile nativo del Benin, 26 anni, da 19 in Italia, vanta un record di nove vittorie (una prima del limite) in altrettanti incontri disputati da professionista, mentre il suo avversario, Arblin Kaba, 27 anni, albanese di origine ma da sempre residente a Bologna, ha disputato 16 combattimenti vincendone 13 (due per ko), pareggiandone uno e perdendone due, entrambi prima del limite. È alla sua quarta difesa del titolo. Potenza e maggiore esperienza (quella di Kaba) contro tecnica (di Charly) il leit motiv di un incontro molto equilibrato.

In caso di successo, Charly emulerebbe l’anconetano Massimo Consolati che il 10 agosto del 1966 conquistò il titolo dei superleggeri battendo Bruno Arcari a Senigallia. «Il ragazzo si è preparato molto bene – le parole di Andrea Gabbanelli della Boxing Club Castelfidardo, che ha curato la preparazione assieme all’altro tecnico Daniele Marra - Ha fatto i guanti con i migliori pugili e curato ogni minimo particolare. Sono convinto che farà un grande combattimento e conquisterà il titolo per poi puntare a qualcosa di più alto ancora».

