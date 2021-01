Messi, le accuse: ecco il contratto da mezzo miliardo che ha messo in ginocchio il Barcellona

Lo scoop è del Mundo. E già sono arrivate delle reazioni, in piena notte: quella più importante da Victor Font, uno dei tre candidati alla presidenza del Barcellona. Ma facciamo ordine: questa mattina il quotidiano spagnolo ha messo in prima pagina la cifra, abnorme, del contratto di Leo Messi, quello che la Pulce ha firmato nel 2017 e che scade a giugno di quest’anno: 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni di euro a stagione d’ingaggio lordo, tra quote fisse e quelle variabili. Una cosa mai vista prima: «Il contratto più ricco nella storia dello sport» scrivono dalla Spagna. Ed è impossibile dare torto.

📰 Portada de EL MUNDO del domingo 31 de enero.

IL DETTAGLIO Il contratto “di lavoro” garantisce a Messi oltre 61 milioni di euro a stagione. Quello legato ai diritti d’immagine poco meno di 11 milioni. Queste sono le cifre fisse, che non vengono in nessun modo intaccate dalle altre voci presenti nel documento che il giornale spagnolo è riuscito ad avere. Quelle più alte, per quanto riguarda incentivi e bonus, sono due: la prima di 97 milioni di euro come premio per il rinnovo, che Messi ha intascato nel 2017; la seconda di 66 milioni di euro come premio fedeltà, scattata sempre nello stesso anno. Poi ci sono i vari bonus, legati alle presenze (almeno il 60% delle partite che l’argentino ha sempre giocato e che gli hanno garantito 1.654.034 euro a stagione) e poi quelle legate ai meriti sportivi: dalla Champions League, alla Coppa del Re e, addirittura, alla conquista del Fifa Best Player: Messi lo ha vinto nel 2018 ed è partito un bonifico di 591.442 euro.

La vittoria della Liga, nel 2017 e nell’anno successivo, gli hanno permesso di avere quasi 2 milioni e mezzo di euro. Non ha vinto la Champions League in questi anni la formazione blaugrana, altrimenti Messi avrebbe aggiunto altri 3 milioni e mezzo. Cifre mai viste prima d’ora. El Mundo non ci va comunque leggero: «Come ha ricompensato in questi anni il club il giocatore argetino?» si domandano. E poi: «Un accordo fatto in ginocchio» e «un uomo non può mai essere un Dio». Ovviamente parliamo, per quanto riguarda i bonus, di compensi annuali.

LA REAZIONE Nel cuore della notte, come detto, Victor Font ha twittato: «Leo Messi ha vinto fino all’ultimo euro che gli è stato pagato dal Barcellona. Non ci ha rovinato. Anzi. È il miglior giocatore della storia e vogliamo che rimanga con noi per sempre».

«Leo Messi s'ha guanyat fins l'últim euro que li ha pagat el Barça. Ell no ens ha arruïnat. Al contrari. És el millor jugador de la història i volem que segueixi amb nosaltres per sempre més.» — Víctor Font

Una presa di posizione netta del candidato alle prossime elezioni. Perché ovviamente, leggendo le tabelle, non si può non pensare ai debiti annunciati. Che sono di oltre 1 miliardo di euro: 1137 milioni per la precisione. Questo contratto incredibile inoltre, non ha sicuramente fermato il mercato della società spagnola che, solamente nell’ultimo anno ha speso una cifra “accettabile”. Vale a dire 59 milioni di euro.

Dal 2017 a questa parte però le cose non sono andate così, visto che sono stati investiti 379,5 milioni nel primo anno di questo contratto stipulato con Messi (2017), 129,1 nel 2018, 352 milioni nel 2019. Il totale è di 919 milioni di euro. E pensare che Bartomeu, il presidente che ha deciso di trovare questo accordo, in una intervista al Mundo Deportivo dichiarava: «Al Barcellona non si gioca per denaro», con il suo volto in prima pagina e fiero di questa affermazione. I fatti però dimostrano altro. E questo scoop mette fine alla permanenza di Messi in Spagna. Il rapporto con si è già incrinato, visto quello che si legge sui social.

