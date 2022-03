Mercoledì di gol con Recanatese-Fiuggi e Samb-Vastese. Tolentino-Fano è il derby degli opposti

ANCONA Torna in campo di mercoledì la Serie D con le partite della 26ª giornata: è il penultimo turno infrasettimanale della stagione, il prossimo è fissato per il 27 aprile. Nel girone F attenzione tutta rivolta sul Tubaldi per Recanatese-Fiuggi: può essere l’ultimo serio ostacolo verso la Serie C per i giallorossi di Pagliari, primi in classifica con 9 punti di vantaggio sulla concorrenza. Poli opposti nel derby Tolentino-Fano, tra i cremisi al secondo posto e i granata ormai destinati ai playoff. La Samb intende proseguire la rimonta in classifica contro la Vastese, mentre il Castelfidardo cerca altri punti per evitare i playout a Notaresco. Rinviate Montegiorgio-Vastogirardi e Pineto-Porto d’Ascoli per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti e per disposizioni delle autorità sanitarie.

SERIE D girone F 26ª giornata 9ª ritorno (ore 15)

Alto Casertano-Nereto 0-0

Montegiorgio-Vastogirardi rinviata

Notaresco-Castelfidardo 0-0

Pineto-Porto d’Ascoli rinviata

Recanatese-Fiuggi 0-0

Samb-Vastese 0-0

Tolentino-Fano 0-0

Trastevere-Castelnuovo 0-0

Chieti-Matese ore 18

CLASSIFICA

Recanatese 53

Trastevere 44

Tolentino 44

Fiuggi 40

Pineto 39

Notaresco 39

Vastese 37

Porto d’Ascoli 36

Matese 36

Chieti 35

Samb 34

Vastogirardi 33

Castelnuovo 33

Montegiorgio 30

Fano 28

Castelfidardo 28

Nereto 12

Alto Casertano 4

