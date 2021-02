Un mercoledì di gol per Castelfidardo, Porto Sant'Elpidio, Recanatese e Tolentino

ANCONA Tutta la Serie D scende in campo il mercoledì per la seconda volta in stagione, gli altri turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutti i gironi sono programmati per il 24 febbraio e il 14 aprile. Nl girone F si gioca la 15ª giornata con quattro marchigiane su cinque in campo. Tra le partite rinviate a data da destinarsi, per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre, ci sono anche Matese-Real Giulianova e Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi per il girone F.

SERIE D girone F 15ª giornata (ore 14.30)

Aprilia-Agnonese

Campobasso-Rieti

Castelfidardo-Pineto

Castelnuovo Vomano-Porto Sant’Elpidio

Matese-Real Giulianova rinviata

Montegiorgio-Fiuggi rinviata

Notaresco-Recanatese

Vastese-Tolentino

Vastogirardi-Cynthialbalonga

CLASSIFICA

Campobasso** 27

Castelnuovo 26

Rieti* 24

Notaresco** 22

Cynthialbalonga 21

Vastogirardi* 20

Recanatese***** 18

Fiuggi* 18

Castelfidardo* 18

Pineto** 17

Vastese (-1) 15

Montegiorgio***** 14

Aprilia* 14

Tolentino*** 12

Matese*** 10

Giulianova** 6

Agnonese**** 3

P.S.Elpidio*** 2

* ogni asterisco una partita in meno

