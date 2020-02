Memorial Pongetti: domani la finalissima tra Senigallia Calcio e Vigor

Si va verso la serata finale del 2^ Memorial “Daniele Pongetti”, quindi mercoledì 19 febbraio 2020 sarà la serata delle finali che vedrà affrontarsi alle 17 l’U.S. Anconitana e l’ASD Junior Pergolese per il 3° e 4° posto e alle 19:00 i cugini di Senigallia; infatti sarà tra l’ASD Senigallia Calcio e l’F.C. Vigor Senigallia la finalissima per il 1° e 2° posto. Vi aspettiamo tutti presso il Comunale “Goffredo Bianchelli” di Senigallia in Via Montenero per festeggiare assieme ai partecipanti il compleanno di Daniele; infatti a seguire le partite saranno effettuate le premiazioni con un momento celebrativo del compleanno gestito dai ragazzi che giocavano con Daniele e tutti i suoi amici alla presenza ovviamente dei suoi familiari.



Da sottolineare il comportamento degli atleti, dirigenti e tutti gli addetti ai lavori scesi in campo, impeccabile sotto tutti i punti di vista con la speranza che il bel clima creato lunedì scorso sia mantenuto anche durante le partite di finale.



I tabellini delle gare:



ASD Senigallia Calcio – ASD Junior Pergolese 10 – 0

ASD Senigallia Calcio: Rragami, Carbonetti, Mela (60’ Gambaccini), Posanzini (46’ Marchionni), Corbisiero, Durazzi, Bodlli (70’ Falini), Sellitti (60’ Francucci), Montagano (55’ Serrani), D’adderio (46’ Calì), Di Meglio (46’ Impiglia) a disposizione dei mister De Gregorio-Gemma Belogi e Bartolacci.

ASD Junior Pergolese: Di Tolla (46’ Bigonzi), Sciannamea (55’ Giacomini), Badiali, Ceccarelli, Marini, Bartolucci (55’ Ginevri), Seseri (55’ Mancini), Volpini, Sebastianelli, Pedaletti (55’ Abdoussi), Stella. Mister Merlin-Rossi.

Arbitro: Giuliani Filippo della sezione di Jesi.

Reti: 4’ e 18’ Bodlli, 25’, 32’ e 41 Montagano, 51’ Impiglia, 65’ Serrani, 70’ e 74’ Francucci e 86’ Falini.



F.C. Vigor Senigallia – U.S. Anconitana 3 – 2

F.C. Vigor Senigallia: Barzetti, Di Maso, Giobellina, Arsendi (54’ Omenetti), Girolimetti, Urlietti (60’ Marcucci), Guerra (46’ Catalano), Capomaggi (46’ Stefanini), Luzietti (60’ Bachetti), Tomba (54’ Tomassetti), Ripanti (46’ Orciani) a disposizione del mister Rossi Roberto Conti e Trovato.

U.S. Anconitana: Baleani (75’ Minichino), Fagioli, Boria, Strappato, Cotolini, Menichini (75’ Orciani), Lungarini (64’ Kadiu), Donzelli, Iossa (75’ Gamardella), Maiolatesi (54’ Koski), Baldoni (64’ Bianchella). Mister Merlin-Rossi.

Arbitro: Nabil Dahou della sezione di Jesi.

Reti: 5’ e 18’ Lungarini (Anconitana), 63’ Marcucci (Vigor), 69’ Catalano (Vigor) e 76’ Orciani (Vigor).





