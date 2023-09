PESARO Carpegna Prosciutto al completo questa sera per il Memorial Ford, rientrano Bamforth e Schilling nella “prima” stagionale alla Vitrifrigo Arena. È una giornata importante per la Vuelle, per Pesaro, per il popolo biancorosso. Stasera il Memorial Ford, in programma alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena. Un appuntamento, che torna dopo tre anni di assenza (l’ultimo nel 2019, al PalaCampanara contro Reggio Emilia), per ricordare chi non ha mai lasciato il cuore della città e dei suoi tifosi, Alphonso Ford, scomparso il 4 settembre 2004, che Pesaro non ha mai dimenticato. Sarà l’esordio della nuova Carpegna Prosciutto Basket Pesaro davanti al pubblico di casa, non ancora in una partita di campionato, che prenderà il via tra poco più di dieci giorni, ma in una gara sicuramente competitiva, contro un avversario di tutto rispetto, di livello europeo, l’Alba Berlino.



Il sostegno



I supporter biancorossi sicuramente non faranno mancare il sostegno in questa prima casalinga che cade con il Memorial Ford. A questo proposito, i biglietti (5 euro per gli abbonati e 10 euro per i non abbonati), in vendita on line su victorialibertaspesaro.vivaticket.it, al Vl Point Prodi Sport, in tutti i punti vendita fisici Vivaticket, saranno disponibili anche questa sera a partire dalle ore 19 in biglietteria all’astronave della Torraccia. L’incasso verrà devoluto in beneficenza all’Ail, l’associazione impegnata da tanti anni nella lotta contro la leucemia. La squadra pesarese è reduce dalla due giorni di Lucca, nel weekend scorso, dove ha partecipato al Trofeo Carlo Lovari. Nelle due partite disputate, prima la sconfitta contro Tortona, poi la vittoria su Pistoia, coach Maurizio Buscaglia, che ha parlato di un bilancio positivo complessivamente nelle due gare, ha tenuto a riposo la guardia Scott Bamforth e il pivot Gavin Schilling, entrambi per un affaticamento muscolare al polpaccio. Dallo staff biancorosso, ieri hanno fatto sapere che per la partita di questa sera la Vuelle sarà al completo, quindi con il rientro dei due stranieri del roster insieme ai compagni che hanno giocato a Lucca, McCallum, Bluiett, Visconti, Ford, Maretto, Tambone, Stazzonelli, Mazzola, Totè. Nel prossimo weekend, a Jesolo, la partecipazione alla II edizione del Memorial “Luca Silvestrin”: sabato alle 18 i pesaresi affronteranno la Nutribullet Treviso mentre domenica (alle 18 o alle 20) se la vedranno con una tra Unahotels Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia.



Gli appuntamenti



A quel punto, la pre-season sarà conclusa, per arrivare il primo ottobre (ore 17) all’esordio sul campo di Brescia. Per il primo match casalingo di campionato, bisognerà attendere fino a domenica 8 ottobre, in casa contro Venezia alle 17,30. Domani sera, intanto, la squadra sarà protagonista nella prima giornata del Bàttiti Festival, in programma al Parco Miralfiore, nell’iniziativa di presentazione della Vuelle, con la partecipazione di Ario Costa e Paolo Viberti, condotta da Tomas Nobili. Poi la presentazione ufficiale il 25 settembre a Villa Matarazzo, a Fanano di Gradara.