La Megabox Volley batte Pinerolo e mette nel mirino i playoff

Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia - Wash 4Green Pinerolo 3-1

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: D’Odorico 11, Aleksic 11, Hancock 5, Kosheleva 18, Mancini 9, Drews 15, Sirressi (L), Papa 2, Lázaro n.e., Piani, Furlan n.e., Barbero, Berti n.e., Bonelli (L). All.: Mafrici.

WASH 4GREEN PINEROLO: Prandi 4, Ungureanu 17, Gray 7, Zago 13, Carletti 13, Akrari 16, Moro (L), Renieri 1, Bussoli (L), Grajber, Jones n.e., Bortoli, Gueli n.e., Bussoli (L). All: Marchiaro. Arbitri: Verrascina e Zavater. Parziali: 29-27 (33’); 15-25 (22’); 28-26 (34’); 25-16 (25’).

Spettatori: 367. MVP: Aleksic.

La Megabox conquista tre punti importanti con Pinerolo e mette nel mirino l’ottavo posto utile per i play-off, dopo una gara combattuta anche più di quello che dice il 3-1 finale. A mettere in difficoltà le padrone di casa sono stati i 17 muri punto delle Pinelle, una ricezione non sufficiente (solo il 12% perfetta e il 45% positiva) e il servizio, che si è sbloccato solo nel quarto e ultimo set. Alla Wash4green non sono bastate le quattro giocatrici in doppia cifra: Carletti (13 punti), Zago (13), Akrari (16) e Ungureanu (17). Parte male la Megabox e la Wash4green è subito avanti nel punteggio: sul 5-9 Mafrici ferma per la prima volta il gioco.

La guida

Tocca a Kosheleva guidare le Tigri verso il recupero (13-15). Entrano Papa e Barbero, ma - grazie ad un muro di Mancini - le Tigri raggiungono il 21 pari. Il finale è al cardiopalma, Pinerolo ha per due volte il pallone del set, ma la freddezza delle padrone fa la differenza. Cambio di campo sulla scia del primo parziale, con le ospiti che scappano subito avanti e la Megabox perde il contatto (3-7 e poi 6-13). A fare la differenza è soprattutto il servizio piemontese, che rende complicato ogni attacco delle Tigri. Mafrici chiama Papa e Piani, ma la Megabox è sempre sotto (8- 15 ad opera di Hancock). Il muro delle Pinelle non permette alle biancoverdi di passare e il secondo parziale è saldamente nelle loro mani. Nel terzo set la Megabox parte avanti, ma fatica a mantenere il vantaggio. Il primo a chiamare timeout (11-8) è Marchiaro. Sirressi difende l’impossibile e dopo il secondo time out le piemontesi tornano a respirare sul collo biancoverde.

Pinerolo non molla

Kosheleva mette a segno due punti (19-15), ma Pinerolo non molla e sul 19-18 Mafrici ferma il gioco. Le ospiti sono in partita e, come nel primo set, si va ai vantaggi: la Megabox si vede annullare ben 3 set point, prima che Hancock trovi un buco nella ricezione avversaria con un servizio fulminante che chiude il parziale. Solo nel quarto set si vede la vera Megabox, che si scrolla di dosso anche le scorie della pausa del campionato. Scendono anche le percentuali di Pinerolo sotto la spinta biancoverde (8-4 e poi 15- 11). Tocca a Kosheleva a pungere con continuità fino alla conclusione del parziale. Poi le Tigri vanno a raccogliere gli applausi dei tifosi.

Il dopo partita

Maja Aleksic: «Sono dispiaciuta perché la nostra prestazione non è stata perfetta, ma i tre punti intascati sono importantissimi per la classifica e per il morale. Abbiamo pagato la pausa e dopo 15 giorni è difficile tornare in campo con la stessa determinazione dell’ultima partita disputata». Adelina Ungureanu: «Sarebbe stato bello tornare a casa con punti: abbiamo lavorato tantissimo, anche durante la sosta, ma ci è mancata la determinazione per chiudere a nostro vantaggio soprattutto il primo e il terzo set».