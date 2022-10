Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia, tre schiaffi a Scandicci

Serviva una partita perfetta per battere Scandicci, invece la Megabox torna a casa con un netto 3-0 e la consapevolezza di dover lavorare ancora molto per arrivare a un rendimento in grado di far competere la squadra con le migliori del campionato. Le Tigri sono state avanti solo nei primi due punti del primo set, poi è stata tutta una partita a rincorrere le avversarie. Barbolini ha tenuto ancora fuori la cinese Zhu Ting, ma avuto risposte confortante da tutte le sue e, in particolare, da Antropova (Mp della partita) e Pietrini (entrata nel secondo set e da allora mai uscita dal campo), spine nel fianco per la difesa Megabox, che oltre alla maggiore fisicità delle avversarie, ha pagato le basse percentuali sia in difesa che in attacco.

La partenza

Mafrici non schiera ‘Ace Machine’ Hancock e centellina sia Kosheleva, marcata stretta dalle avversarie, sia Aleksic, penultima a unirsi al gruppo. Poco muro e male in ricezione: il primo set fugge via (25-18), segnato da un paio di muri di Shcherban e da una serie di battute vincente di Antropova. Le padrone di casa tengono il piede sull’acceleratore: partono con un secco 4-0, allungano sino al 18-7 e chiudono con un diagonale di Pietrini, imprendibile per la difesa della Megabox (25-14). “Cercavamo uno spiraglio per venirne fuori”, ha detto a fine partita Sirressi e sembrava che la reazione potesse arrivare nel terzo set, in equilibrio fino al 10-8 per le padrone di casa; poi Scandicci torna a crescere: 13-9 sul fallo di seconda linea di Kosheleva, 20-10 dopo un out di Piani, fermata successivamente anche a muro: ma è stato l’opposto la miglior realizzatrice della Megabox con 10 punti. Il parziale diventa irrecuperabile, il set si chiude senza altre emozioni (25-16) e così la partita.

Il dopo partita

«Non siamo riusciti a giocare, non ci hanno mai permesso di alzare la testa – ha detto chiaramente Sirressi -. Noi dobbiamo lavorare ancora tanto, integrare sia Micha che Maja e pensare a una partita alla volta. Il nostro percorso è solo all’inizio».

Savino del Bene Scandicci – Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia 3 - 0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Di Iulio, Sorokaite 4, Alberti 4, Antropova 17, Shcherban 4, Belien 8, Gamba L, Alberti 4, Malinov 4 Pietrini 11, Mingardi 3, Angeloni 1, Guidi ne., Washington ne. All.: Barbolini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 2, Carraro, Kosheleva 2, Mancini 3, D’Odorico 5, Sirressi L, Papa 2, Martinelli 1, Barbero, Berti, Lutz 1. All.: Mafrici.

Arbitri: Saltalippi, Vagni

Parziali: 25 – 18 (23’); 25 – 14 (22’); 25 – 16 (23’)

Spettatori: 700 circa