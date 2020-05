La Megabox Vallefoglia riparte dal libero: presa Giulia Bresciani

PESARO - La Megabox non perde tempo. La società di Vallefoglia ha già annunciato il primo nome che farà parte della rosa 2020/21 del club che parteciperà alla prossima Serie A2. La società presieduta da Ivano Angeli si è assicurata il libero Giulia Bresciani, classe 1992, 1,65, cinque stagioni in A2 a Bolzano, Aversa, Chieri e San Giovanni in Marignano ed una annata in A1 a Chieri. A Vallefoglia ritrova Fabio Bonafede, con cui nel 2015 fu promossa in A1 e vinse la Coppa Italia di A2 con la Volksbank Sudtirol Bolzano. Nel suo palmarés un altro campionato vinto in A2 con la Fenera Chieri nel 2018. «Gioco libero solo perché sono bassa, fosse per me avrei voglia di schiacciare ogni pallone - si presenta così Giulia - Del resto, a chi piace perdere? Ho scelto Vallefoglia perchè Bonafede mi voleva tantissimo, abbiamo lavorato molto bene assieme. Trovo una società organizzata e molto solida economicamente, ed è raro trovarne di questi tempi. Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Di lavorare tantissimo in palestra, con la massima concentrazione e determinazione. Il lavoro paga sempre: l’anno di Bolzano non eravamo tra i favoriti, e poi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA