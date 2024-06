Mbappé al Real Madrid, è fatta: nelle prossime ore l'annuncio ufficiale

Adesso è tutto vero, Kylian Mbappé diventa un nuovo calciatore del Real Madrid; è fatta per il trasferimento del fenomeno francese e nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale del club spagnolo. A poche ore dalla vittoria della 15esima Champions League della sua storia, il Real sta per annunciare il colpo di mercato dell'estate e forse uno dei più importanti di sempre.

Mbappé-Real Madrid: nelle prossime ore l'annuncio ufficiale

Dopo 7 anni trascorso a Parigi, Mbappé saluta il Paris Saint-Germain e vola a Madrid dove si unirà ai campioni d'Europa e ritroverà anche alcuni compagni di nazionale come Camavinga e Tchouameni. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sono stati risolti anche gli ultimi dettagli burocratici ed è tutto pronto per l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì 3 giugno. La firma di Mbappé sul contratto sarebbe già arrivata: a mancare, ora, è soltanto l'annuncio dei blancos.

Il contratto del francese al Real

Contratto quinquennale per Mbappé, con durata fino al 30 giugno 2029: lo stipendio dovrebbe attestarsi sui 15-20 milioni a stagione, a cui andranno aggiunti i corposi bonus legati agli obiettivi personali e collettivi da raggiungere.