Mazzalupi esonerato: la Rossella Civitanova cambia coach dopo l'ultima pericolosa serie nera

CIVITANOVA Emanuele Mazzalupi è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore dalla Virtus Rossella Civitanova. Una decisione sofferta, ma che la società ha voluto prendere per provare a dare una sterzata alla preoccupante situazione di classifica venutasi a creare in vista delle ultime quattro partite di stagione regolare, «senza per questo volerne addossare tutte le responsabilità al giovane coach civitanovese» si legge in una nota.

«La Virtus in tutte le sue componenti augura a Mazzalupi, cui è legata da un rapporto di profonda stima e amicizia sin dai suoi esordi come giocatore e poi per tutto il percorso di formazione come allenatore che l’ha portato fino a guidare la prima squadra nel campionato di Serie B, tutte le migliori fortune personali e professionali per il prossimo futuro». Mazzalupi continuerà il suo lavoro all’interno del settore giovanile del Picchio, mentre la dirigenza gialloblu è al lavoro in cerca del nome del suo sostituto, che verrà individuato entro breve tempo, visto anche che alle porte c’è già il turno infrasettimanale di mercoledì sera (ore 20, PalaRisorgimento) contro la Tramarossa Vicenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA