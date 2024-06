Mauro Sandreani, un altro ex Juve nel Napoli di Antonio Conte. Quando disse al Corriere: «Lascio Mancini ma qualcosa all'orizzonte c'è»

Da Conte a Mancini. Da Mancini a Conte. Mauro Sandreani, gentiluomo del pallone, ex giocatore tra le altre di Roma, Genoa, Vicenza e Vis Pesaro, allenatore e prezioso collaboratore tecnico di lungo corso, residente a Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino, seguirà Antonio Conte nella sua nuova avventura partenopea sulla panchina del Napoli Calcio.

La stima di Conte

Sandreani ha già lavorato con Antonio Conte, prima alla Juventus (dove ha ricoperto anche ruoli di campo, contribuendo in maniera determinanate a creare quella macchina da guerra che è stata in Italia la squadra bianconera guidata dall'ex capitano juventino) e poi in Nazionale.

Ora - alla faccia dei trascorsi juventini del nuovo staff napoletano (Conte, Manna e Sandreani) - la nuova esaltante sfida arriva a 69 anni a testimonianza della stima che lo stesso Conte ha per le capacità di Sandreani.

Da Segarelli a Sandreani: ex Vis nel segno

Sandreani, peraltro, raccoglierà il testimone da un altro pesarese: Gianluca Segarelli, vice di Calzona, che ha lavorato in condizioni ambientali non certo favorevoli.

La carriera

Sandreani ha chiuso la carriera nella Vis Pesaro nel 1987. Da allenatore ha riportato in A il Padova, guidando tra le altre Empoli, Torino («Incredibile la passione che si tramanda di padre in figlio nonostante vincano spesso le altre») e Tenerife prima di entrare, nel 2004, nella Juve fino a diventarne responsabile delle metodologie del settore giovanile. Con l’arrivo di Conte, da collaboratore tecnico, vince tre scudetti. Lo segue in Nazionale e ci resta con Mancini da direttore area scouting. E’ stato commentatore Rai e voce del videogioco Pes con Marco Civoli. Suo figlio, ex calciatore, ha allenato nell'ultima staione la Juniores della Vis Pesaro.

Quando disse al Corriere: «Qualcosa, all'orizzonte, c'è...»

Così raccontava al Corriere Adriatico qualche mese fa. È vero che Mancini la voleva in Arabia? «Sì. Lo ringrazierò sempre per la sua considerazione ma non me la sono sentita di dare un taglio alla mia vita. Mi godo la serenità della famiglia a Cantiano, dopo 2 decenni di ritmi forsennati tra Juve, 9 anni fisso a Torino, e Nazionale italiana con aerei presi alle 6 di mattina e notti passate a scrivere relazioni. La passione è intatta. Anzi, sto cercando di non perdere il ritmo: guardo tanto calcio e faccio analisi. C’è già qualche nuovo progetto? Qualcosa, forse, all’orizzonte». E l'orizzonte, ora, è diventato il mare chiaro di Napoli.