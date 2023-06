Maurizio Ganz, oggi allenatore del Milan femminile, ripensa alla Serie A con l'Ancona: «Ricordi indelebili»

ANCONA Dove è andato ha sempre segnato goal a grappoli, tanto da meritarsi l'appellativo di "El segna semper lu" in occasione delle due avventure con Inter e Milan. Ed anche ad Ancona Maurizio Ganz, è di lui che stiamo parlando, ha lasciato il segno. Ha realizzato 14 reti nelle due annate trascorse all'ombra del Conero, di cui 11 nell'anno della cavalcata trionfale in Serie A. Arrivò ad Ancona che non era più un ragazzino, 35 anni, ma ritrovò subito la voglia di emergere spinto da una piazza che stravedeva per lui e per i colori biancorossi. Aveva giocato anche con Monza, Parma Brescia, Atalanta, Venezia Fiorentina mettendosi in luce nelle Coppe Europee. Ad Ancona visse una seconda giovinezza.

Ganz ci racconti di questa esperienza?

«Il primo pensiero che mi viene in mente è la grande festa in piazza Cavour per la promozione.

Così come la sera trionfale di Livorno, quando conquistammo matematicamente la promozione, sospinti da 8.000 tifosi entusiasti».

Bello a vincere quando non si è più un ragazzino?

«E' proprio così. In carriera ho disputato 7 campionati di Serie B e ne ho vinti 4 ma quello di Ancona il stato il successo più bello, perché più sentito».

L'anno dopo, invece, le cose andarono male.

«In campo ed in società. Ancora non mi capacito come dopo aver costruito tanto l'anno prima la società ha gettato tutto al vento. Di questo rimane una grande amarezza».

Eppure non eravate partiti con i favori del pronostico.

«E' vero ma io ero sicuro che avremmo fatto una grande stagione. L'Ancona di quell'anno era una squadra forte, conoscevo tutti i compagni più grandi ed i giovani erano interessanti. Ero tranquillo e sicuro della nostra forza. Poi iniziando a vincere abbiamo preso piena consapevolezza. E poi c'era mister Gigi Simoni che ci ha guidato alla grande. Lo avevo avuto all'Inter e conoscendolo l'ho apprezzato ancora di più».

Quale il segreto di quel successo?

«Sicuramente il grande spirito di gruppo e l'amicizia che si era creata fra noi. Ma anche il forte feeling con la città e la tifoseria, che reputo abbia avuto un ruolo determinante in questa promozione. Era bello e gratificante vedere lo stadio pieno, che ribolliva di passione».

Quale il gol più bello segnato da Ganz ad Ancona?

«Difficile fare distinzioni ma la doppietta iniziale rifilata al Palermo mi ha dato una grande spinta. Ho segnato una doppietta anche in Coppa Italia. Ho sempre fatto diversi goal in carriera ma alla mia età quelli fatti con l'Ancona rimangono più vicini al mio cuore».

A proposito di sentimenti, come si è trovato ad Ancona?

«Benissimo, sotto tutti gli aspetti. Ho ricordi indelebili anche in questo senso. Al Poggio, dall'amico don Dino, mio figlio ha fatto la comunione ed anche oggi mantengo i contatti con diversi anconetani. Primo fra tutti Eros e Patrizio dei Cuba, che saluto con affetto. Oltre al calcio è rimasta l'amicizia con tanta gente».

Ha seguito l'Ancona di quest'anno?

«Certamente e penso che abbia fatto un buon campionato. La C è un campionato difficile. E' dura emergere. Spero ed auguro alla città ed alla società di ritornare presto almeno in Serie B. Lo meriterebbe la sua storia e la passione della gente. Ho sentito di una punta d'amarezza nell'uscire di scena ai playoff con il Lecco, che poi ha conquistato la B, senza perdere ma solo per la formula. Nel calcio ci sta. L'importante è rimboccarsi le maniche e pensare al prossimo anno».

Un'ultima domanda: lei si è specializzato come allenatore delle squadre di calcio femminili...

«In effetti quest'anno guiderò per il quinto anno il Milan femminile. In futuro vedremo quello che succederà. Differenze con i maschi? Nessuna, perché si tratta sempre di calcio. Io mi diverto tantissimo a guidare le ragazze e sono convinto che anche il loro sia un calcio elevato dal punto di vista tecnico ed agonistico. Sono inoltre convinto che il calcio femminile crescerà sempre di più, visto l'impegno e la passione che mettono in campo tutte le ragazze».