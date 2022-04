Matteo Berrettini non ci sarà a Roma: niente Internazionali al Foro Italico. «Mi serve tempo»

Matteo Berrettini non ci sarà agli Internazionali d'Italia a Roma. Il numero 6 al mondo si ferma e salta una serie di tornei, compresi gli Internazionali d'Italia al Foro Italico. «Seguendo i consigli medici degli esperti, il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Monte-Carlo, Madrid e Roma, concedendomi quindi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore», scrive il numero 1 del tennis azzurro su Instagram.

«Non partecipare a questi eventi, in particolare a Roma, è stata una decisione estremamente difficile che tuttavia ritengo essere quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Grazie mille per il vostro supporto. Non vedo l'ora di vedervi presto in campo», ha concluso Matteo Berrettini nel suo comunicato social.

