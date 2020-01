Il matelicese Vrioni saluta la B e il Cittadella per giocare con la Juventus U23

MATELICA Sarà il matelicese Giacomo Vrioni il nuovo attaccante della Juventus U23, l’unica squadra cadetta che partecipa alla Serie C. Dopo la partenza del nordcoreano, arrivato dal Cagliari per 5 milioni di euro e ceduto a gennaio ai qatarioti dell’Al-Duhail, tocca a un marchigiano segnare gol pesanti con i colori bianconeri della Juve. Vrioni, di proprietà della Sampdoria, ha giocato questa prima parte della stagione in prestito al Cittadella. Di origini albanesi, Giacomo è un classe 1998 e ha la stessa età di Han. Un rinforzo importante per Fabio Pecchia, tecnico dell’under 23, in quanto Vrioni è evidentemente di categoria superiore alla Serie C, anche se con il Cittadella ha raccolto appena 4 presenze (85 minuti totali giocati) e 1 assist. Vrioni è stato acquistato nel 2015 dalla Sampdoria e ha giocato spesso in prestito in questi anni. La stagione migliore è stata con la Pistoiese, in Serie C, quando ha disputato 28 presenze realizzando 8 gol.





