Tolentino sul 2-0 contro la Recanatese, Montegiorgio in vantaggio 1-0 sulla Sangiustese

ANCONA - Tre derby e il Matelica di scena a Isernia contro il Vastogirardi per restare in vetta alla classifica del girone F di Serie D dopo l’incredibile rimonta. Domenica di gol solo in Serie D a causa del Coronavirus con le partite della nona giornata di ritorno. Il Matelica sta pareggiando 0-0, il Tolentino è invece in vantaggio 2-0 sulla Recanatese grazie alle reti di Ruci e Minnozzi. È passato in vantaggio anche il Montegiorgio contro la Sangiustese con una rete di Mariani.



26ª giornata: Avezzano-Pineto 1-1; Campobasso-Agnonese 1-0 (Bontà); Chieti-Real Giulianova 1-0 (Sivilla); Fiuggi-Cattolica 0-1 (Ferrario); Jesina-Porto Sant’Elpidio 0-0; Notaresco-Vastese 0-1 (Vittorio Esposito); Sangiustese-Montegiorgio 0-1 (Mariani); Tolentino-Recanatese 2-0 (Ruci, Minnozzi); Vastogirardi-Matelica 0-0.



Classifica: Matelica 52, Notaresco 52, Campobasso 49, Recanatese 48, Agnonese 40, Pineto 40, Vastese 39, Montegiorgio 35, Vastogirardi 34, Fiuggi 33, Tolentino 33, Porto Sant’Elpidio 31, Cattolica 25, Real Giulianova 25, Sangiustese 20, Avezzano 20, Chieti 18, Jesina 13.

