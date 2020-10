Matelica-Sudtirol 1-1: ancora Balestrero. Poi il Fano e in serata il derby Samb-Fermana

ANCONA Terza giornata di campionato e primo dei nove turni infrasettimanali del girone B di Serie C. Subito in campo il Matelica, alle 15 a Macerata contro il Sudtirol: il risultato per il momento è di 1-1, ancora a segno Balestrero dopo la doppietta segnata sabato scorso contro la FeralpiSalò. Carpi-Fano inzierà alle 18.30, il derby Samb-Fermana alle 20.45. Posticipata a domani, sempre alle 20.45, la gara Ravenna-Vis Pesaro dopo che il club biancorosso ha riscontrato un caso positivo al Covid-19 nello staff al termine dell’elaborazione dei tamponi effettuati lunedì. Di conseguenza la Lega Pro ha cambiato anche il giorno e l’orario della gara Vis Pesaro-Matelica: si giocherà al Tonino Benelli domenica alle 17.30, invece di sabato sera alle 20.45.

3ª giornata: Matelica-Sudtirol 1-1 (6’ autogol di Moretti, 32’ Balestrero); Triestina-Modena 1-0 (56’ Gomez); Carpi-Fano ore 18.30; FeralpiSalò-Imolese ore 18.30; Padova-Mantova ore 20.45; Samb-Fermana ore 20.45; Virtus Verona-Legnago Salus ore 20.45; Gubbio-Arezzo domani ore 18.30; Perugia-Cesena domani ore 20.45; Ravenna-Vis Pesaro domani ore 20.45.

Ultimo aggiornamento: 16:19

