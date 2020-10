Matelica, Samb e Fano in trasferta, Vis Pesaro e Fermana a porte semiaperte

ANCONA - Secondo di nove turni infrasettimanali oggi in Serie C, con tre marchigiane su cinque impegnate in trasferta nella sesta giornata di campionato del girone B in versione spezzatino. Apre le giostra il sorprendente Matelica, secondo in classifica nella sua prima storica apparizione tra i professionisti, di scena alle ore 18 a Mantova, dove insegue la quarta vittoria. In campo alle 18.30 al Benelli, riaperto parzialmente ai soli 400 abbonati, la Vis Pesaro che affronta la Triestina e cerca un acuto per risalire in classifica. Punta lo sguardo alla vetta anche la Samb, in campo alle 20.45 a Verona contro l’Imolese. Previste alle 20.45 anche Cesena-Fano e Fermana-Gubbio con il Recchioni riaperto in parte agli spettatori.

6ª giornata

Sudtirol-Carpi (ore 15)

Mantova-Matelica (ore 18)

Arezzo-Padova (ore 18.30)

Legnago Salus-Perugia (ore 18.30)

Vis Pesaro-Triestina (ore 18.30)

Modena-FeralpiSalò (ore 20.30 in diretta su Rai Sport)

Cesena-Fano (ore 20.45)

Fermana-Gubbio (ore 20.45)

Imolese-Samb (ore 20.45)

Ravenna-Virtus Verona (ore 20.45)

Classifica

Sudtirol 11

Carpi 10

Imolese 10

Matelica 10

Samb 10

Legnago Salus 9

Triestina 9

FeralpiSalò 9

Modena 9

Padova 8

Cesena 7

Virtus Verona 7

Perugia 7

Mantova 6

Vis Pesaro 5

Fano 3

Ravenna 3

Gubbio 2

Fermana 1

Arezzo 1

