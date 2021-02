Il Matelica saluta Masini dopo l'arrivo di Tofanari: c'è il Prato che lo aspetta in D

MATELICA Per un terzino che viene, un altro se ne va. Lo avevamo preannunciato nei giorni scorsi e alla fine è ufficiale: il difensore esterno Gabriele Masini saluta il Matelica con i ringraziamenti della società e vola probabilmente in Serie D per andare a vestire la maglia del Prato e trovare maggiore continuità. Buono il suo inizio di stagione con la maglia biancorossa in cui il giovane classe ’99 si è spesso alternato sulla fascia destra con il compagno Fracassini, ma con l’arrivo nelle scorse settimane del più esperto Tofanari dall’Ascoli, il direttore sportivo Francesco Micciola probabilmente ha preferito liberarlo per potergli fare trovare lo spazio che merita. Il terzino era arrivato a Matelica nel febbraio del 2020. Cresciuto nel settore giovanile della Reggiana, ha giocato anche con il Lentigione, sempre tra i dilettanti. In questa annata Masini ha collezionato 10 presenze in Serie C e ora potrebbe tornare proprio in Serie D con il Prato. Per i toscani sarebbe un ottimo acquisto per fare fluidità di manovra sulla destra e ottima copertura in difesa.

